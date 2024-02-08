Спрос на автомобили в России падает, заводы замедляют производство

К такому выводу пришло Волго-Вятское управление Центробанка, в ведении которого находятся, в частности, Самарская, Ульяновская и Нижегородская области — регионы, в которых расположены крупнейшие российские автозаводы.
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