Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время спора в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на остановке украинского конфликта, тогда как Зеленский хотел получить новые деньги и продолжить боевые действия.
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