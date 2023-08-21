Медвежий угол

37 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Дура!Видео с попавшим ...
  • лина любимцева
    В СССР был НАДЕЖНО и СТАБИЛЬНО!! Человек знал, что всегда будет защищен!!"Россияне потерял...
  • Lora Некрасова
    Может быть, им ещё дать ключ от тумбочки,, где деньги лежат?НАТО выдвигает по...

Жители Ставрополья взбунтовались. Власти отказываются бороться с 5 колонной, а угроза серьёзная...

Жители Ставрополья взбунтовались. Власти отказываются бороться с 5 колонной, а угроза серьёзная...

В нашей стране с предателями почему-то бороться не хотят. Меры принимаются только, когда тот или иной сюжет становится достоянием общественности – благодаря журналистам, блогерам и в целом неравнодушным людям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Широков
А почему сами жители сопли жуют? Разве мало было способов на селе выжить  всем обществом неугодную семью?
Ответить
3 час.
Малик Гумеров
&quot;Хинштейнов на всех не хватит&quot; - хитрый приспособленец , от него русофобством попахивает !          Что ему мешает выносить на рассмотрение законодательные Акты по теме .... ?  НИЧЕГО !     ПОПУЛЛИСТ ХЕРОВ !
Ответить
2 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Когда заработают ФСБ, Прокуратура, полиция, суды? Чего они ждут?&quot; = Они работают исправно на интересы СИСТЕМЫ (антинародной , антистрановой) !   Задачи им же поставил &quot;победитель&quot; - кто захватил власть в 90-е !!!                                            &quot;Когда народ устроит самосуд над подонками&quot; -  СИСТЕМА  их посадит в тюрьму , как  назидание другим !!!                                            НАРОДУ НЕ САМОСУДЫ НУЖНО УСТРАИВАТЬ  = А ПЕРЕХВАТЫВАТЬ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ  = И ПЕРЕПИСЫВАТЬ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ИГРЫ  - по которым будут обязаны работать  ФСБ, Прокуратура, полиция, суды --- все чиновничество !                   А пока - они работают на СИСТЕМУ (антинародную , русофобскую .... ) !   Какие претензии ?              Хозяин страны  прописан НАРОД !    Претензии  должны быть к хозяину !   Почему он  не правит своими слугами ???  Почему его слуги пасут  своего хозяина ...???
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх