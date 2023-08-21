Жители Ставрополья взбунтовались. Власти отказываются бороться с 5 колонной, а угроза серьёзная...

"Хинштейнов на всех не хватит" - хитрый приспособленец , от него русофобством попахивает ! Что ему мешает выносить на рассмотрение законодательные Акты по теме .... ? НИЧЕГО ! ПОПУЛЛИСТ ХЕРОВ !

МГ

Малик Гумеров

"Когда заработают ФСБ, Прокуратура, полиция, суды? Чего они ждут?" = Они работают исправно на интересы СИСТЕМЫ (антинародной , антистрановой) ! Задачи им же поставил "победитель" - кто захватил власть в 90-е !!! "Когда народ устроит самосуд над подонками" - СИСТЕМА их посадит в тюрьму , как назидание другим !!! НАРОДУ НЕ САМОСУДЫ НУЖНО УСТРАИВАТЬ = А ПЕРЕХВАТЫВАТЬ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ = И ПЕРЕПИСЫВАТЬ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ИГРЫ - по которым будут обязаны работать ФСБ, Прокуратура, полиция, суды --- все чиновничество ! А пока - они работают на СИСТЕМУ (антинародную , русофобскую .... ) ! Какие претензии ? Хозяин страны прописан НАРОД ! Претензии должны быть к хозяину ! Почему он не правит своими слугами ??? Почему его слуги пасут своего хозяина ...???