В нашей стране с предателями почему-то бороться не хотят. Меры принимаются только, когда тот или иной сюжет становится достоянием общественности – благодаря журналистам, блогерам и в целом неравнодушным людям.
Жители Ставрополья взбунтовались. Власти отказываются бороться с 5 колонной, а угроза серьёзная...
Комментарии
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Александр Широков
А почему сами жители сопли жуют? Разве мало было способов на селе выжить всем обществом неугодную семью?
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3 час.
Малик Гумеров
"Хинштейнов на всех не хватит" - хитрый приспособленец , от него русофобством попахивает ! Что ему мешает выносить на рассмотрение законодательные Акты по теме .... ? НИЧЕГО ! ПОПУЛЛИСТ ХЕРОВ !
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
"Когда заработают ФСБ, Прокуратура, полиция, суды? Чего они ждут?" = Они работают исправно на интересы СИСТЕМЫ (антинародной , антистрановой) ! Задачи им же поставил "победитель" - кто захватил власть в 90-е !!! "Когда народ устроит самосуд над подонками" - СИСТЕМА их посадит в тюрьму , как назидание другим !!! НАРОДУ НЕ САМОСУДЫ НУЖНО УСТРАИВАТЬ = А ПЕРЕХВАТЫВАТЬ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ = И ПЕРЕПИСЫВАТЬ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ИГРЫ - по которым будут обязаны работать ФСБ, Прокуратура, полиция, суды --- все чиновничество ! А пока - они работают на СИСТЕМУ (антинародную , русофобскую .... ) ! Какие претензии ? Хозяин страны прописан НАРОД ! Претензии должны быть к хозяину ! Почему он не правит своими слугами ??? Почему его слуги пасут своего хозяина ...???
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2 час.
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