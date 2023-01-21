smi.today

4 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Дай! Дай! Дай Мильард...Зеленский заявил,...
  • Игорь Егоров
    Когда исследователи от Екатеринбурга делают выводы о событиях произошедших в 1959 году, когда их  и на свете то не бы...Исследователь Ски...
  • Николай Герасименко
    Если производство находится на нашей территории, то какие проблемы? Ребрендинг и нет проблем.Французский произ...

Парламент Болгарии вновь будет распущен

Парламент Болгарии вновь будет распущен

Неспособность парламентских фракций Болгарии договориться между собой о составе правительства привела к вынужденной мере по скорому роспуску депутатов и назначению на март-апрель текущего года новых внеочередных выборов в законодательный орган.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх