Парламент Болгарии вновь будет распущен

Неспособность парламентских фракций Болгарии договориться между собой о составе правительства привела к вынужденной мере по скорому роспуску депутатов и назначению на март-апрель текущего года новых внеочередных выборов в законодательный орган.
Неспособность парламентских фракций Болгарии договориться между собой о составе правительства привела к вынужденной мере по скорому роспуску депутатов и назначению на март-апрель текущего года новых внеочередных выборов в законодательный орган.
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