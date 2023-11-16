Дипломат Фриман: Встреча глав США и КНР лечила симптомы, а не причины проблем

Экс-дипломат Чэс Фриман поделился мнением, что переговоры главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшиеся в Сан-Франциско, лечили симптомы, а не причины проблем, возникших между двумя государствами.