Евродепутат Мариани: резолюция Европарламента о терроризме подталкивает ЕС к войне с РФ

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что принятием резолюции о признании России "государством-спонсором терроризма" Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта на Украине.
Евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что принятием резолюции о признании России "государством-спонсором терроризма" Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта на Украине.
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