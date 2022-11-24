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Евродепутат Мариани: резолюция Европарламента о терроризме подталкивает ЕС к войне с РФ

Евродепутат Мариани: резолюция Европарламента о терроризме подталкивает ЕС к войне с РФ

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что принятием резолюции о признании России "государством-спонсором терроризма" Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта на Украине.

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