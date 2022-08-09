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Муниципальные чиновники в Крыму не справляются с транспортом — эксперт

Муниципальные чиновники в Крыму не справляются с транспортом — эксперт

В Крыму практически отсутствует муниципальный контроль за транспортом. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил президент Центра поддержки перевозчиков и пассажиров, член общественного совета при Минтрансе республики Владислав Антонов.

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