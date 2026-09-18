Вильнюс объяснил, куда следует бежать гражданам Литвы в случае войны с Россией

Литовские власти разработали план эвакуации жителей Вильнюса на случай военной угрозы со стороны России.
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