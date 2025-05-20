Заразительный с мехом: птичий грипп у кошек угрожает миру новой пандемией

Вирус птичьего гриппа от кошек, которые сейчас массово болеют этой инфекцией, с высокой вероятностью может перейти на людей и вызвать опасную эпидемию, сравнимую с черной оспой, заявил «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.