Заразительный с мехом: птичий грипп у кошек угрожает миру новой пандемией

Вирус птичьего гриппа от кошек, которые сейчас массово болеют этой инфекцией, с высокой вероятностью может перейти на людей и вызвать опасную эпидемию, сравнимую с черной оспой, заявил «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.
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