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Иван Дроздов: «В ЦСКА отличная атмосфера. У нас вся команда как одна семья. Делаем одно дело и понимаем, к чему идем»

Нападающий ЦСКА Иван Дроздов поделился впечатлениями от игры в клубе. – Уже два года вы выступаете за ЦСКА.

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