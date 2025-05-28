Над Россией за ночь сбили почти 300 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило, что в период с 21:00 мск вторника до 07:00 среды средствами противоздушной обороны уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.
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