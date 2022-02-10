Врач объяснил, можно ли заразиться двумя штаммами коронавируса одновременно

Можно ли заразиться двумя штаммами COVID-19 сразу, объяснил молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в ходе конференции.
Можно ли заразиться двумя штаммами COVID-19 сразу, объяснил молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в ходе конференции.
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