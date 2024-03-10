Если антиматерия так недолговечна, то почему ученые пытаются ее создавать?

Антиматерия уже несколько десятилетий восхищает ученых и любителей научной фантастики. Хотя она обладает необычными свойствами и способно произвести революцию в различных областях, есть одна проблема, которая мешает ученым уже много лет – антиматерия невероятно недолговечна.