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Этот таинственный мир

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Если антиматерия так недолговечна, то почему ученые пытаются ее создавать?

Если антиматерия так недолговечна, то почему ученые пытаются ее создавать?

Антиматерия уже несколько десятилетий восхищает ученых и любителей научной фантастики. Хотя она обладает необычными свойствами и способно произвести революцию в различных областях, есть одна проблема, которая мешает ученым уже много лет – антиматерия невероятно недолговечна.

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