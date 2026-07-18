Воробьёв: в результате атаки на Подмосковье погиб один человек, 37 пострадали

Киев нанес удары по логистическим центрам в Подмосковье и Тамбовской области, так как они использовались для поставок компонентов для производства БПЛА и навигационного оборудования, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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