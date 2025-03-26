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Калужские новости

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Экс-начальник калужского УЭБиПК отправлен в СИЗО за взятки в 10 млн

Экс-начальник калужского УЭБиПК отправлен в СИЗО за взятки в 10 млн

Никитенко с 1996 года работал в органах внутренних дел: за годы службы поднялся от рядового милиционера до начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Калужской области.

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