На бойцов СВО идет охота дома в тылу, что известно о нападениях Юлия Соколова Эпидемия нападений на возвращающихся бойцов спецоперации вызывает волнение по всей стране.
На бойцов СВО идет охота дома в тылу, что известно о нападениях
Комментарии
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stanislav matveev
ДЕФЕКТИВНЫЕ ЕСТЬ ВЕЗДЕ, в любом обществе до 5% дегенератов. В России, около 7 миллионов придурков, вот за ними и нужно НАБЛЮДАТЬ и ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ОБЩЕСТВА!
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1 час.
Betahon
В начале 2000-х прошла серия(около 70) странных убийств ведущих специалистов в области ВПК(строительство подводных лодок, прзво бактериологического оружия и т.д.), которые списали на.... бытовуху! Между тем спецслужбы сша и британии не скрывали, что будут уничтожать нашу элиту! Сейчас похожий процесс продолжается с целью устрашения военнослужащих и их семей! Действуют различные группировки как из числа спящих ячеек различных вахабитов и эгиловцев, подначиваемых иностранными спецслужбами, так и агенты спецслужб хохляндии, проникшие и проникающие в страну под различными благовидными предлогами! Согласен, что одной милиции(когда наконец вернут органам более понятные названия: милиция и КГБ?!) с этим справиться сложно, поэтому надо максимально использовать ветеранов. В стране действует несколько десятков ветеранских организаций правоохранительных органов и МО, которые в состоянии при определенной организации и поддержки разрешить эти проблемы!
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48 мин.
татьяна суханова
Пожизненное для тех, кто посягает на жизнь наших воинов. Давно принять закон, а не сопли жевать и за сбор грибов устанавливать срок 4 года. Идиотизм в нашем законодательстве. А тех, кто завидует заработку ребят , находящихся на войне, жертвующих своими жизнями, привлекать к обязательной мобилизации.
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13 мин.
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