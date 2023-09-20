На бойцов СВО идет охота дома в тылу, что известно о нападениях

ДЕФЕКТИВНЫЕ ЕСТЬ ВЕЗДЕ, в любом обществе до 5% дегенератов. В России, около 7 миллионов придурков, вот за ними и нужно НАБЛЮДАТЬ и ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ОБЩЕСТВА!

Betahon

В начале 2000-х прошла серия(около 70) странных убийств ведущих специалистов в области ВПК(строительство подводных лодок, прзво бактериологического оружия и т.д.), которые списали на.... бытовуху! Между тем спецслужбы сша и британии не скрывали, что будут уничтожать нашу элиту! Сейчас похожий процесс продолжается с целью устрашения военнослужащих и их семей! Действуют различные группировки как из числа спящих ячеек различных вахабитов и эгиловцев, подначиваемых иностранными спецслужбами, так и агенты спецслужб хохляндии, проникшие и проникающие в страну под различными благовидными предлогами! Согласен, что одной милиции(когда наконец вернут органам более понятные названия: милиция и КГБ?!) с этим справиться сложно, поэтому надо максимально использовать ветеранов. В стране действует несколько десятков ветеранских организаций правоохранительных органов и МО, которые в состоянии при определенной организации и поддержки разрешить эти проблемы!