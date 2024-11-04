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Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с «Астаной»

«Уралмаш» в Екатеринбурге сыграет с казахстанской «Астаной». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Уралмаш – Астана Дата проведения 4 ноября, 15.

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