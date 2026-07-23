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Ракета Falcon 9 врежется в Луну на скорости 2,43 км/с и образует кратер диаметром около 17 м — это можно будет наблюдать с Земли

Ракета Falcon 9 врежется в Луну на скорости 2,43 км/с и образует кратер диаметром около 17 м — это можно будет наблюдать с Земли

Старая ступень ракеты превратится в искусственный «метеорит» и создаст новый кратер возле кратера ЭйнштейнаВерхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9, которая после завершения миссии осталась в космосе, должна столкнуться с поверхностью Луны 5 августа.

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