Ирина Пинчук раскритиковала извращенцев за внимание к жениху

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла подробности своей личной жизни. После сложного развода с Араем Чобаняном она нашла счастье с бизнесменом Никитой Пономаревым, что вызвало негативную реакцию некоторых женщин в соцсетях.
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