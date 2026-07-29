Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 564 подписчика

Ирина Пинчук раскритиковала извращенцев за внимание к жениху

Ирина Пинчук раскритиковала извращенцев за внимание к жениху

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла подробности своей личной жизни. После сложного развода с Араем Чобаняном она нашла счастье с бизнесменом Никитой Пономаревым, что вызвало негативную реакцию некоторых женщин в соцсетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии