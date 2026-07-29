Ирина Пинчук раскритиковала извращенцев за внимание к жениху

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла подробности своей личной жизни. После сложного развода с Араем Чобаняном она нашла счастье с бизнесменом Никитой Пономаревым, что вызвало негативную реакцию некоторых женщин в соцсетях.