Выставка «Сцена действия» в петербургском «Манеже»: история русского театра от XVII века до наших дней

Как связаны «Артаксерксово действо», «Маскарад» Мейерхольда и живопись Эрика Булатова? «Сноб» рассказывает о проекте петербургского «Манежа», объединившем более тысячи экспонатов из 98 музейных, театральных и частных коллекций.