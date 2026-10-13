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Выставка «Сцена действия» в петербургском «Манеже»: история русского театра от XVII века до наших дней

Выставка «Сцена действия» в петербургском «Манеже»: история русского театра от XVII века до наших дней

Как связаны «Артаксерксово действо», «Маскарад» Мейерхольда и живопись Эрика Булатова? «Сноб» рассказывает о проекте петербургского «Манежа», объединившем более тысячи экспонатов из 98 музейных, театральных и частных коллекций.

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