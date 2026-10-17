Майя ВАЙНБЕРГ В последнее время в Вашингтоне осознали одну важную, но не дающую спокойно спать истину – сохранять устойчивый нейтралитет государства Центральной Азии и Закавказья самостоятельно не способны и весьма зависимы от Москвы как единственного гаранта хоть какой-то стабильности в регионе.