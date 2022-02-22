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Крым собирает гуманитарную помощь и ждет беженцев из ДНР и ЛНР

Крым собирает гуманитарную помощь и ждет беженцев из ДНР и ЛНР

На фоне обострения военной ситуации в Республиках Донбасса, их покинули уже около 70 тысяч человек. В пунктах временного размещения Ростовской области, по информации администрации региона, разместили 6 тысяч человек, половина из которых дети.

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