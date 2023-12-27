Авиастроители передали Минобороны РФ партию истребителей пятого поколения Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») изготовил и передал Минобороны России партию самолетов пятого поколения Су-57, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.
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