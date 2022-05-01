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Цены на аренду жилья в Анталье взлетели на 300%

Цены на аренду жилья в Анталье взлетели на 300%

Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате Антальи. Растет стоимость недвижимости и для покупкиПо данным Турецкого статистического института, в первом квартале этого года россияне купили в Турции больше полутора тысяч объектов недвижимости.

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