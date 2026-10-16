Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Дейвисе (США) выяснили, что болевой рецептор TRPV1, который активируется капсаицином — веществом, придающим перцу чили жгучесть, — реагирует на разные стимулы неодинаково.
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