Визит Путина в Монголию

Президент РФ Владимир Путин посетил с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими войсками на реке Халхин-Гол.
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