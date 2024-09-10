Большой риск: РФ впервые отправляет груз СПГ в Азию через СМТ на неледокольном танкере

Подпадающий под санкции российский экспортный завод сжиженного природного газа впервые отправляет партию в Азию, поскольку Москва продолжает поиск клиентов, готовых покупать топливо и обходить ограничения США.
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