Елена Князева, Марго Овсянникова и Виолетта Чиковани украсили кинопремьеру своими мягкими образами

Как не странно, но на премьере турецкого фильма “Оставь это ветру” преобладал черно-белый дресс-код. Жасмин, Дина Саева, Ксения Бородина и многие другие, видимо, выбрали эти цвета под стать исполнительницы главной роли Ханде Эрчел, которая появилась на премьерном показе в строгом черном платье.