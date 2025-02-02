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FiNE NEWS

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Елена Князева, Марго Овсянникова и Виолетта Чиковани украсили кинопремьеру своими мягкими образами

Елена Князева, Марго Овсянникова и Виолетта Чиковани украсили кинопремьеру своими мягкими образами

Как не странно, но на премьере турецкого фильма “Оставь это ветру” преобладал черно-белый дресс-код. Жасмин, Дина Саева, Ксения Бородина и многие другие, видимо, выбрали эти цвета под стать исполнительницы главной роли Ханде Эрчел, которая появилась на премьерном показе в строгом черном платье.

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