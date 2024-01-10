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Мировое обозрение

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Европа против России: дежавю идеальной войны англосаксов

Европа против России: дежавю идеальной войны англосаксов

22 июня 1941 года, всего через несколько часов после нападения нацистской Германии на Советский Союз, тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил по радио с речью, в которой объявил о своей твердой и несокрушимой решимости поддержать СССР в его справедливой борьбе с гитлеровской агрессией.

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