Европа против России: дежавю идеальной войны англосаксов

22 июня 1941 года, всего через несколько часов после нападения нацистской Германии на Советский Союз, тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил по радио с речью, в которой объявил о своей твердой и несокрушимой решимости поддержать СССР в его справедливой борьбе с гитлеровской агрессией.