Школьницы из Молжаниновского отличились на фестивале изобразительного искусства на ВДНХ

Ученицы 9И класса школы «Перспектива» в Молжаниновском приняли участие в Творческом фестивале изобразительного искусства «Наши традиции», который проходил на площадке Международного детского центра «Артек» на ВДНХ.
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