Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

Русский Империалист

Начальники Москвы и МО делают комфортной жизнь для черной плесени, а не для русских. Ни одного указа об ограничении распространения черной заразы ими не издано и орда средневековых оккупантов легко и непринужденно уничтожает русских и захватывает нашу страну. Так и живем, пока черной плесенью не начался массовый отстрел русских по всей стране. А пока идет массовое беспроблемное получение разрешений черной плесенью на оружие и накопление его. И при этом проект Закона о получении разрешения на оружие после проживании не менее 10 лет ГосДу-а отклонила. И это какой-то позор ! 😡🇷🇺