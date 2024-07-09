В подмосковном ЖК "Лукино-Варино" опять было неспокойно. Сделав из него очередное гетто, они, как обычно, рассекали на старых жигулях без крыши, включили свою чудесную национальную музыку и размахивали пистолетом.
Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают
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Русский Империалист
Начальники Москвы и МО делают комфортной жизнь для черной плесени, а не для русских. Ни одного указа об ограничении распространения черной заразы ими не издано и орда средневековых оккупантов легко и непринужденно уничтожает русских и захватывает нашу страну. Так и живем, пока черной плесенью не начался массовый отстрел русских по всей стране. А пока идет массовое беспроблемное получение разрешений черной плесенью на оружие и накопление его. И при этом проект Закона о получении разрешения на оружие после проживании не менее 10 лет ГосДу-а отклонила. И это какой-то позор ! 😡🇷🇺
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15 час.
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