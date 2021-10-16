Трое борцух, устроившие разборку в московском метро, задержаны. Об этом сообщили в СК. Бородатые парни 36, 30 и 28 лет на днях ехали по Таганско-краснопресненской линии и не вполне адекватно себя вели: приставали к девушкам, оскорбляли пассажиров.