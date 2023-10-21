Израиль призвал своих граждан покинуть Египет и Иорданию

Это связано с угрозой безопасности.фото: unsplash.com/@house_42--> Совет нацбезопасности (СНБ) Израиля предупредил своих граждан об опасности поездок в Египет и Иорданию и призвал их немедленно покинуть эти страны, сообщает 21 октября канцелярия израильского премьера.