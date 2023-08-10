Александр Дугин: Нужно победить самих себя

Я думаю, что только сейчас мы подходим к самому существенному в СВО. С самого начала нас заботило то наступление, то отступление, то ужас от мирных переговоров, то подозрения о предательстве, то провал на Харьковщине, то сдача Херсона, то судьба Суровикина, то «дайте снаряды Вагнеру», то марш Справедливости, то атаки украинских БПЛА на Кремль, то продлится ли зерновая сделка, то как мы справимся с объявленным контрнаступом… И нас совершенно не заботил Бог, дух, логика мировой истории, глубины русской идентичности, смысл этой войны последних времен, структуры новой политической философии, проблемы бессмертной души и несовместимой с ней научной картины мира.