Бренд такой-то

В рамках 14-го санкционного пакета Евросоюз обязал европейские ведомства по защите интеллектуальной собственности и национальные патентные организации стран — членов ЕС прекратить прием новых заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц.