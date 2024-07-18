Бренд такой-то

В рамках 14-го санкционного пакета Евросоюз обязал европейские ведомства по защите интеллектуальной собственности и национальные патентные организации стран — членов ЕС прекратить прием новых заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц.
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