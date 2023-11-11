«Мы не побеждаем. Зеленский обманывает себя», – Влиятельное западное издание выдало тайны Киева

Анатолий Лапин. Спустя 20 месяцев войны президент Украины Владимир Зеленский уже не собирает овации в зарубежных парламентах, от его страны устали, а западные общества уже не выступают большинством в поддержку Киева.
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