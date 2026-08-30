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Мас обошел британский Onley и выиграл девятый этап Вуэльты

Источник изображения, Getty Images Автор Флора Снельсон Журналист BBC Sport Опубликовано 3 часа назад Энрик Мас из Испании заявил о своем владении на красной майке лидера, одержав убедительную победу на воскресном девятом этапе Вуэльты Испании.

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