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Глава ФБР Рэй: стрелявший в Трампа интересовался Ли Харви Освальдом

Глава ФБР Рэй: стрелявший в Трампа интересовался Ли Харви Освальдом

За неделю до покушения на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании стрелявший в политика Мэттью Крукс интересовался деятельностью подозреваемого в убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди в 1963 году Ли Харви Освальда.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Ну,вот и ненавязчиво сейчас проведут параллель между СССР и Россией.Этого следовало ождидать .Через месяц найдут фотографию Путина и Лукашенко с дарственной подписью и пожеланиями !!!
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16 час.

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