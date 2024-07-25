Глава ФБР Рэй: стрелявший в Трампа интересовался Ли Харви Освальдом

За неделю до покушения на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании стрелявший в политика Мэттью Крукс интересовался деятельностью подозреваемого в убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди в 1963 году Ли Харви Освальда.
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