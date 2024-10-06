Золотые женские украшения были найдены в личных вещах убитых бойцов ВСУ.В личных вещах погибших солдат ВСУ находят женские золотые украшения – об этом рассказал замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
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