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Царьград

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Боец Шаман рассказал о найденных у мертвых боевиков ВСУ женских украшениях

Боец Шаман рассказал о найденных у мертвых боевиков ВСУ женских украшениях

Золотые женские украшения были найдены в личных вещах убитых бойцов ВСУ.В личных вещах погибших солдат ВСУ находят женские золотые украшения – об этом рассказал замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

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