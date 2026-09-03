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Эстония рискует вернуть миллионы евро за исчезнувшие снаряды для Украины

Эстония рискует вернуть миллионы евро за исчезнувшие снаряды для Украины

Таллин может быть вынужден компенсировать европейскому бюджету средства, выделенные на закупку боеприпасов для Украины, которые так и не были поставлены.

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