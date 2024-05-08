«Если бы я знал раньше»: Филипп Киркоров придумал дочери новое имя после выходки Аллы Пугачевой

Известный российский артист Филипп Киркоров неожиданно выразил сожаление относительно выбора имени для своей дочери, которую при рождении назвал в честь своей бывшей жены, знаменитой певицы Аллы Пугачевой.
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