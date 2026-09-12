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Немецкий миллиардер Мюллер выступил против поддержки Украины

Немецкий миллиардер Мюллер выступил против поддержки Украины

Немецкий миллиардер Тео Мюллер выступил против поддержки Украины со стороны Германии. «Если бы это зависело от меня, Германия не поддерживала бы Украину», — сказал предприниматель в интервью Bild.

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