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Глава Крыма Аксенов сообщил о перехвате двух баллистических ракет силами ПВО

Глава Крыма Аксенов сообщил о перехвате двух баллистических ракет силами ПВО

Силы ПВО утром сбили две баллистические ракеты, которые были запущены украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2».

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