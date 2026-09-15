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Шоу-бизнес: Она собирала стадионы в СССР, но уехала в Америку. Судьба Марины Журавлёвой

Шоу-бизнес: Она собирала стадионы в СССР, но уехала в Америку. Судьба Марины Журавлёвой

Марина Журавлёва была секс-символом и Золушкой советской эстрады на рубеже 80-х и 90-х. Голос — хрустальный, песни — «Ах, эти ночи!», «Белая черёмуха», «Розовый рассвет» — знала наизусть вся страна.

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