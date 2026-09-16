Vance Seeks To Assure Trump Base Iran War Entering "Much Different Phase" Vice President JD Vance - who was said to have opposed launching Operation Epic Fury from the beginning - has issued some fresh statements on the future of the Iran conflict which sound a bit off-rampy.
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