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Zero Hedge

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Vance Seeks To Assure Trump Base Iran War Entering "Much Different Phase"

Vance Seeks To Assure Trump Base Iran War Entering "Much Different Phase"

Vance Seeks To Assure Trump Base Iran War Entering "Much Different Phase" Vice President JD Vance - who was said to have opposed launching Operation Epic Fury from the beginning - has issued some fresh statements on the future of the Iran conflict which sound a bit off-rampy.

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