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Свежие комментарии

С 1 марта Литва ограничит высадку россиян, путешествующих на поездах в Калининград

Политика Литвы направлена на то, чтобы усложнить поездки россиян. Пассажиры поездов, которые проезжают Литву по маршруту до Калининграда, не смогут садиться и выходить на пропускных пунктах «Кяна» и «Кибартай».

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