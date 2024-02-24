Концерт группы «Базар» в клубе «1930 Moscow»

Дуэт «Базар» в лице Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева известен экспериментами, которые охватывают территории хип-хопа, блюза, латиноамериканской музыки, цыганских и балканских влияний — в сочетании с русскоязычными текстами и кинематографичной атмосферой.