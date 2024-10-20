Песков: украинский конфликт не входит в повестку саммита БРИКС в Казани

Мероприятие будет проходить с 22 по 24 октября Украинский конфликт не входит в повестку дня саммита БРИКС в Казани, но страны-участники могут затронуть данную тему на свое усмотрение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.