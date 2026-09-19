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Аргументы и Факты

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Боуз назвал главный признак того, что Зеленский все больше бится покушения

Боуз назвал главный признак того, что Зеленский все больше бится покушения

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал крупный кортеж Владимира Зеленского и назвал его главным признаком того, что глава киевского режима стал сильнее бояться покушений.

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