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Царьград

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Пальцы 4-летнего ребенка зажевал эскалатор в питерском метро

Пальцы 4-летнего ребенка зажевал эскалатор в питерском метро

Малыш сломал пальцы в метро Санкт-Петербурга, когда его отец отвлекся.Эскалатор в питерском метро зажевал пальцы 4-летнего ребенка поздно вечером, когда малыш вместе с папой спускался по эскалатору.

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